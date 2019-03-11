Москва, 11 марта, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Для российских дорог наиболее оптимальными автомобилями являются седаны и хэтчбеки. Об этом изданию iReactor заявил автоэксперт Алексей Хресин, который объездил большую часть страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Седаны и хэтчбеки наиболее оптимальны для российских дорог, — сказал он. — Особенно если большая часть езды будет в городском режиме».

Эксперт считает, что машина повышенной проходимости (внедорожник) не нужна для комфортной езды, так как на «дорогах не все так страшно, как кажется».

По его словам, заблуждаться относительно паркетников, которые не следует считать внедорожниками, также не стоит. Хресин добавил, что купить данное авто можно, если нужен кузов побольше.

Эксперт считает, что оптимальными транспортными средствами для городской среды также не являются пикапы, которые часто в РФ не используют по назначению.