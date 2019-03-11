Москва, 11 марта, 2019, 07:30 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 11 марта, у православных христиан начался самый строгий и продолжительный из всех постов — Великий пост. Он продлится до Пасхи, которая в этом году выпадает на 28 апреля.

Великий пост

Во время поста православные христиане должны быть умеренными в еде и исключить из рациона молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, а из напитков — алкоголь.

Вместе с тем от соблюдения жёстких правил Великого поста освобождаются беременные женщины, маленькие дети, люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, и те, кто занимается тяжелым физическим трудом в силу своих профессиональных обязанностей.

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Также в этот период верующие должны ограничить своё участие в увеселительных мероприятиях, походах в кафе, ночные клубы, театры и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта православные христиане отметили Прощеное воскресенье. Во всех храмах Русской православной церкви прошли службы и совершился особый чин прощения — священнослужители благословили прихожан на предстоящий многодневный пост.

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