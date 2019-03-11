Томск, 11 марта, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Группа российских учёных объединит усилия в рамках консорциума для исследования изменений окружающей среды в Арктике и влияния этих трансформаций на жителей Ямало-Ненецкого АО, сообщает 11 марта пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Два года назад на рабочий семинар SecNet, который проходил в Салехарде при поддержке властей ЯНАО, впервые пригласили представителей коренных народов — ненцев, хантов, зырян, — пояснила директор Центра международного сотрудничества ТГУ, координатор сети SecNet Ольга Шадуйко. — Аборигены рассказали, как изменилась их жизнь в условиях изменения климата, и стало совершенно очевидно, что этих людей необходимо включать в исследовательские проекты и как объект изучения, и как поставщиков самой свежей информации».

К примеру, оленеводы отмечают, что зимы в последние годы менее суровы, чаще отмечаются перепады температуры от минус 30−40°С до минус 10−15°С, стало больше дней с сильной снежной вьюгой, что для кочевых людей большой минус — чаще теряются олени, приходится искать их в тундре, тратить время и силы.

Изменения окружающей среды сказываются не только на экономической и социальной жизни, они влияют на эмоциональный фон и здоровье тех, кто постоянно либо временно, как вахтовики, живет на территории Арктики. Каково это влияние, чем именно оно обусловлено, в чем заключаются факторы риска и как минимизировать их пагубное воздействие — выяснят ученые. Участниками сетевого проекта станут вузы (ТГУ, СПбГУ, ТюмГУ, МФТИ, СФУ), ФИЦ комплексного изучения Арктики им. Ломоносова, Центр медицинской профилактики ЯНАО, местная власть. Координатором сети выступит Научный центр изучения Арктики (Надым).

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