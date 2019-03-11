Безопасность для США – способ заработать, для КНР — усилиться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Китай в случае конфликта планирует активно использовать средства РЭБ;
- Известны имена граждан России, погибших при крушении самолета в Эфиопии;
- Президент США решил содрать с «союзников» побольше денег;
- Для одной из бригад ВСУ утверждены нашивки с черепами;
- Президент Турции опроверг связь С-400 с безопасностью НАТО.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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