Красноярск, 11 марта, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске завершится уже 12 марта. По состоянию на 11 марта в медальном зачёте с огромным отрывом лидирует Россия.

Скриншот со страницы группы «Зимняя универсиада-2019». Vk.com Медальный зачёт Универсиады-2019

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, согласно таблице, опубликованной на официальной странице паблика Универсиады в соцсети, российские спортсмены завоевали 35 золотых медалей, 35 серебряных и 30 бронзовых.

На втором месте Южная Корея (шесть золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых), на третьем — Япония (четыре золота, четыре серебра и три бронзы). На четвёртом месте расположилась Финляндия, спортсмены этой страны завоевали три золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей. На пятом месте — Норвегия (три золота, два серебра и три бронзы).

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. 9 марта стало известно, что сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде. Предыдущий рекорд также принадлежал сборной России.

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