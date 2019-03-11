Китай и Венесуэла борются с США, США готовы к диалогу с РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Китай защищает Huawei в борьбе против США;
- Венесуэла готовит жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему;
- Порошенко нужно высокоточное ракетное оружие;
- Россия оказалась в списке стран с небезопасной водой;
- Известны места тайников с сокровищами Третьего рейха.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1248.