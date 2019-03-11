Якутск, 11 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В Усть-Майском районе Якутии сложилась напряжённая ситуация с численностью волков. Животные стали чаще угрожать жителям муниципалитета и наносить ущерб сельскому и охотничьему хозяйству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Там также констатировали, что проблема роста численности волков остро стоит в целом по республике.

Волки

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Активно ведутся работы по уменьшению количества волков в Усть-Майском районе, но затрудняет эти работы отсутствие материально технической базы: для выслеживания животных необходимы снегоходы и бензин. Отмечается, что для борьбы с волками используются как ружья, так и препарат «Ремифон». Созданы бригады охотников-волчатников, проводятся практические учебные работы по обмену опытом.

В феврале охотникам удалось настичь стаю из семерых волков и убить одного из них выстрелом. По следам животных сотрудники инспекции государственного экологического надзора трое суток шли пешком.

Как сообщало ИА REGNUM, численность волков начала расти в Якутии после введения в 2005 году запрета на применение яда фторацитата бария, который был эффективным способом регулирования количества хищников. В 2015 году депутаты Госсобрания Якутии настаивали на том, что для борьбы с волками нужны или авиаотстрел, или сильный яд.