Киев, 11 марта, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Испания или Молдавия могут стать пристанищем президента Украины Петра Порошенко в случае его поражения на предстоящих выборах. Об этом рассказал на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Сергей Лещенко, заявивший о выходе из фракции «Блока Петра Порошенко».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В отношении проигравшего выборы Порошенко будет большой запрос на наказание, полагает Лещенко. Прежнего лидера невзлюбит не только преемник, в обществе также будет огромный запрос на то, чтобы Порошенко наказать. Политик, вероятно, попытается сбежать в Испанию, где владеет недвижимостью, или в Молдавию, где живет его бизнес-партнер Владимир Плахотнюк. Порошенко заслуживает наказания за коррупцию и покрывательство коррупции, добавил парламентарий.

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