Циндао, Китай, 11 марта, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Таможня китайского города Циндао в провинции Шаньдун ихъяла 4,66 кг изделий из слоновой кости в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

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С начала текущего года таможня города Циндао расследовала четыре уголовных дела, связанных с контрабандой изделий из слоновой кости и уже раскрыла два из них, конфисковав 4,66 кг изделий и 1 кг рогов носорога.

Были задержаны трое подозреваемых, у которых было изъято в общей сложности девять изделий весом 300 граммов. Все они были либо приобретены за рубежом через туроператоров или переданы бизнес-партнерами подозреваемых.

Изделия прятались в грузовиках и ввозились в Китай через южную границу страны или через другие районы, а затем доставлялись конечным покупателям посредством услуг экспресс-доставки посылок.

Напомним, что в Китае с 2017 года действует жесткий запрет на ввоз, вывоз, а также внутреннюю продажу изделий из слоновой кости с целью защиты животных, находящихся под угрозой вымирания.