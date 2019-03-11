Магадан, 11 марта, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил сотрудникам региональных министерства финансов и управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса самостоятельно выполнять строительно-монтажные работы для создания технопарка «Кванториум». Эта идея, возникшая у главы региона, была вызвана слишком поздними, на его взгляд, сроками объявления конкурса по поиску подрядчика для этих работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Кто хочет поработать на стройке — поднимите руку, — обратился Сергей Носов к членам областного правительства. — Готовьтесь, все пойдёте штукатурить и красить. Не можете организовывать головой, пойдёте работать руками. Если вы сорвёте мне «Кванториум», вы мне сорвёте и детский дом, и «Снежку», и школы, и детские садики. Зачем давать деньги Магаданской области, если они помещение отремонтировать не могут».

По информации ИА Весьма, поводом для возмущения губернатора стали слова гендиректора Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса Ивана Волошина о том, что конкурс по поиску компании-подрядчика для создания «Кванториума» будет объявлен после 20 марта.

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«Я вам таких сроков не устанавливал. И все, кто рассказывает про невозможность заведения лимитов, отделами пойдут штукатурить и красить. Я устанавливал сроки не потому что мне так взбрендило, а потому что я понимаю: чем раньше мы определимся с подрядчиком, тем больше мы дадим ему времени и себе — гарантий, что объёмы будут выполнены. С 11 числа, вы — старший, начинайте набирать из сотрудников правительства Магаданской области штукатуров, маляров, плиточников, которые пойдут туда выполнять работу. Без конкурса, понятно вам? Во главе с вами», — обратился Сергей Носов к Ивану Волошину.

Поучаствовать в выполнении работ он также предложил сотрудникам министерства финансов. Которое ответственно за выделение денег на работы по строительству технопарка.

«Я задаю вопрос уважаемым товарищам, а мне рассказывают про какие-то лимиты-термиты, ещё про какие-то вещи, кто-то ждёт каких-то дополнительных указаний, хотя получил моё прямое указание. Мне его ещё нужно как, рукой-ногой сопроводить?» — недоумевал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов уже неоднократно сыпал в адрес представителей кабинета министров Колымы едкими высказываниями, критикующими качество работы министров и заместителей председателей правительства. Самым известным стал его спич про мухоморы.

«Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — сказал представителям правительства Сергей Носов в июне 2018 года, через несколько дней после того, как был назначен врио главы Магаданской области.

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