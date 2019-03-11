Москва, 11 марта, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Новый наблюдательный полет над Россией предстоит совершить военному самолету США в рамках договора по открытому небу. Об этом сообщил журналистам врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Mil.ru Самолёт ОС-135Б

Полет состоится в период с 11 по 16 марта и будет совместной миссией США и Норвегии. Самолет наблюдения ОС-135Б поднимается в воздух с аэродрома «Хабаровск» («Новый»).

Самолет отправится по заранее согласованному маршруту. Российские специалисты на борту проследят за соблюдением параметров полета и применением оговоренной соглашением аппаратуры. Приминение оружия на самолете такого типа не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский самолёт наблюдения также совершил полет над российской территорией. Его сигнал был зафиксирован в районе Комсомольска-на-Амуре.

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