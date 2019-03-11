Вашингтон, 11 марта, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Дочери американского президента Дональда Трампа Иванке при рождении дали другое имя. Сообщение об этом опубликовано на её странице в Twitter.

Michael Vadon Иванка Трамп

«Мое настоящее имя Ивана», — написала Иванка Трамп в микроблоге еще в 2010 году, однако СМИ обратили внимание на давнюю запись только сейчас.

Дочь американского президента пояснила, что в Чехии, откуда родом её мать Ивана Зельничкова, Иванка — детский вариант имени Ивана.

Как сообщало ИА REGNUM, миллиардер Дональд Трамп стал президентом США по итогам выборов 2016 года. В браке с Иваной Зельничковой у него появились сыновья Дональд Трамп — младший и Эрик и дочь Иванка. Всего у главы США пятеро детей и восемь внуков.

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