Куньмин, Китай, 11 марта, 2019, 04:29 — ИА Регнум. В провинции Юньнань на юго-западе Китая будут построены специальные «обеденные зоны» для азиатских слонов, чтобы разрешить конфликты этих крупных животных с местными жителями, сообщает агентство Синьхуа.

Mister-E Слон

Обеденные зоны займут площадь порядка 137,5 га на территориях обитания 18 диких азиатских слонов в уезде Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного района провинции Юньнань, где также проживает 35 тыс. человек из 13 местных деревень. Проект стартует с создания «обеденной зоны» для слонов площадью 51 га, где будет расти кукуруза, сахарный тростник, бамбук и бананы.

«Защита жизней и собственности местных жителей является главной целью проекта, а также одной из самых сложных для исполнения задач», — заявил представитель местного бюро лесничества.

Отметим, что тесное соседство людей со слонами в провинции Юньнань в Китае зачастую приводит к трагическим последствиям, когда гибнут крестьяне в результате нападения голодных и разъяренных млекопитающих, которые вышли к людям в поисках пищи. Слоны также губят урожай и портят имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании «буфетов» для слонов в провинции Юньнань было заявлено еще летом 2018 года. Эксперимент показал высокую эффективность такого метода разграничения ареалов обитания слонов и мест проживания людей.

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