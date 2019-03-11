Зеленодольск, Татарстан, 11 марта, 2019, 04:27 — ИА Регнум.

Печально «прославившийся» историей с 93-летней Марфугой Гадиевой Зеленодольск — снова в медиаповестке региона. В выходные около 250 жителей города — жильцов домов, признанных аварийными, вышли на митинг, чтобы напомнить о том, что из-за сложившейся ситуации они могут стать бомжами — предлагаемая выкупная цена за их жильё ниже реальной рыночной стоимости в несколько раз, а равноценного жилья взамен изымаемого исполком города не предлагает. Организатором публичного мероприятия стала Марина Сапунова, три поколения семьи которой проживают в одном из таких домов, и им вместо 124 кв. м общей площади двух квартир в собственности власти предложили — по 2,5 квадратных метра жилой площади на человека. По итогам митинга были собраны подписи под обращением в надзорные органы, в котором участники просят проверить законность муниципальной программы по переселению из аварийного жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

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Напомним, в Зеленодольске, где проживают около 99 тыс. жителей, по программе расселения аварийного фонда выделяют две проблемы. Первая — часть домов попала в программу без какого-либо обследования, и некоторые жильцы в итоге смогли опротестовать это, — часть домов из программы исключили. Вторая проблема, которая характерна также и для всех городов Татарии, — это низкая выкупная цена, выплачиваемая собственникам квартир в аварийных домах, которая отстала от реальной рыночной стоимости в несколько раз, и отсутствие предложения равноценного жилья взамен изымаемого от властей. В итоге сотни семей оказались в безвыходной ситуации.

После принудительного выселения по решениям судов, истцом в которых выступил исполком, им остаётся съезжать или на улицу, так как предлагаемых 11 022 рублей за квадратный метр не хватит на приобретение благоустроенного жилья, или же в добровольную кабалу — социальную ипотеку.

Поднимать выкупную цену власти не планируют и ссылаются на то, что всё по закону, а три особо активных города региона уже третий год сотрясает скандал за скандалом.

Сначала семьям, где есть дети, предложили временно поместить их в социальные приюты, пока родители не решат жилищный вопрос, потом жильцы 46 домов Зеленодольска получили уведомления о необходимости за сутки выселиться из квартир. И, наконец, среди самых громких скандалов, прогремевших на всю страну, — дело 93-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую решением суда выселили без предоставления другого равноценного жилья, а выплачиваемых средств «выкупа» хватит на «клетушку».

Дело Гадиевой закончилось хорошо — нашёлся благотворитель, готовый приобрести для пожилой женщины квартиру, но таких семей в Зеленодольске ещё не один десяток. Одна из них — семья Марины Сапуновой, в составе которой 86-летней Альберт Кокорин, что должен из просторной двушки вместе со старшей внучкой переехать в «тягинку» площадью 18 кв. м (6 кв. м жилой площади). При этом семья Марины Сапуновой владеет в доме двумя квартирами, общая площадь которых составляет 124 кв. м, в обмен же по решению суда их выселяют в две квартиры площадями 19 и 18 кв. м, или 7 и 6 кв. м жилой, то есть на каждого из пяти членов семьи Сапуновых придется по 2,5 «квадрата» жилой площади. При этом за новые квартиры, получившие прозвание по имени мэра города АлександраТыгина «тыгинки», семья должна будет платить — или соципотеку, или по договору найма.

В комментариях порталу «Активатика» Марина Сапунова говорит, что «за две квартиры насчитали компенсацию 1 млн. 380 тысяч», и они «могли бы на эти деньги даже выкупить эти две квартирки», но женщина не представляет, как жить на 6−7 «квадратах» взрослым людям.

«В 2009 году мы сделали ремонт, представить не могли, что через 2 года дом признают аварийным. В 2013 году папа сделал дарственную на внучку. При регистрации сделки в Регпалате нам не сообщили, что дом признан аварийным, зарегистрировали без вопросов. Теперь в суде представитель исполкома оправдывается, что они не обязаны были сообщать в другие госорганы, что дом признан аварийным. Это косвенно говорит о том, что перечень аварийного жилья был сделан задним числом», — цитирует Сапунову портал.

Жительница дома также отметила, что обследование состояния дома не проводилось, а акт был составлен.

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10 марта 2019 года около 250 жителей Зеленодольска вышли на митинг, организованный Сапуновой. Все они — аварийщики, оказавшиеся в схожей ситуации. В руках участники публичной акции держали плакаты: «Власти Татарстана лишили нас жилья. Мы — бомжи!», «Прокуратура, почему ты не защищаешь жителей аварийных домов?», «Плачу ипотеку за отобранное жильё», «По решению судов мы — бомжи. За что?», «Спасибо, власти. Мы — бомжи». Также на мероприятии проводился сбор подписей под обращением в надзорные органы, в котором аварийщики просят проверить законность муниципальной программы по переселению из аварийного жилья.

«Мало того, что они вынуждают нас брать ипотеку, так посмотрите, что они для нас построили — 18 квадратных метров на семью. Отнимают 70 метров и дают 18. Это не квартира, это пыточная камера. Обезьянам в зоопарке дают больше метров», — заявила на митинге с трибуны одна из выступающих.

Пока жильцы пытались отстоять своё право на хорошие жилищные условия, в их дома пришли мародёры. Часть участников митинга кинулась на соседнюю улицу совместно с полицией, где обнаружили, как из одной уже расселённой квартиры нетрезвая компания выносит ванну. Правонарушителей задержали и доставили в отдел.