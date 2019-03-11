Финикс , США, 11 марта, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Попытка сделать селфи с ягуаром обернулась травмами для жительницы США. Инцидент произошел в зоопарке Wildlife World в штате Аризона, передает CNN.

Ягуар

Женщина пришла в зоопарк 9 марта и попыталась сфотографироваться на фоне хищника. Для этого посетительница перегнулась через ограждение, и ягуар схватил её за руку.

Очевидцы отреагировали на произошедшее и отвлекли животное, бросив в клетку бутылку с водой. Потом пострадавшую оттащили от клетки и вызвали врачей. Женщине оказали помощь, хищник повредил ей руку.

Директор зоопарка Микки Олсон заявил, что подобные инциденты иногда происходят вопреки установке прочных заграждений. Нет никакого способа удержать людей от проникновения за барьеры, признал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале носорог напал на одну из сотрудниц зоопарка в американском штате Флорида. Женщина получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в больницу.