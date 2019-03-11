Казань, 11 марта, 2019, 03:42 — ИА Регнум.

Финансовый управляющий бывшего главы правления «Татфондбанка» РобертаМусина в рамках процедуры несостоятельности обнаружила не учтённое имущество супругов, данные о котором Лидия Мусина не предоставила при запросе. Об имеющихся ценных бумагах ПАО «Газпром» у банкирской четы управляющему стало известно из другого источника. До 3 апреля 2019 года Лидия Мусина обязана предоставить полные сведения, решение об истребовании доказательств вынес суд. Судья также предупредил её об ответственности «в случае неисполнения обязанности представить документы по неуважительной причине, либо неизвещения суда о невозможности представить документы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, банкротом Роберт Мусин был признан по инициативе лишившегося лицензии весной 2017 года ТФБ. Конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в августе 2017 года потребовала признать банкротом бывшего главу правления, на тот момент уже находившегося под арестом как фигурант уголовного дела с многомиллиардным ущербом. ТФБ стал основным кредитором банкира, которому не помогла восстановить платежеспособность процедура реструктуризации задолженности, и с июля 2018 года он стал банкротом. Долги только перед ТФБ у Мусина могут превысить 22 млрд рублей. Основные требования — это ущерб по четырём эпизодам уголовных дел, который превышает 21,5 млрд рублей. Для сравнения: долги самого ТФБ перед свыше 18 тыс. кредиторов превышают 167 млрд рублей.

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Финансовый управляющий Роберта Мусина — ЕленаРогожкина продолжает формировать конкурсную массу для расчётов с кредиторами, но работа идёт не так гладко. В частности, обнаружилось, что далеко не обо всём имуществе сообщила супруга бывшего банкира — Лидия Мусина, и теперь доказательства приходится истребовать через суд, который обязал до 3 апреля 2019 года предоставить данные.

«Финансовый управляющий Мусина P.P. считает не правомерным непредставление Мусиной Л.Н. полных сведений о наличии у нее ценных бумаг и просит суд истребовать необходимые сведения в связи со следующим: В своем ответе, Мусина Л.Н. утаила факт того, Мусиной Л.Н. принадлежат ценные бумаги ПАО Газпром, а также информацию о том, что операции с ценными бумагами по лицевому счету Мусиной Л.Н. блокированы по договору залога ценных бумаг б/н от 27.06.2013, и не предоставила финансовому управляющему указанный договор», — отмечалось в материалах суда.

Подробности о количестве ценных бумаг и договоре залога не сообщаются, известно лишь, что «финансовому управляющему Мусина P.P. стало известно об имеющихся у Мусиной Л.Н. ценных бумагах, являющихся совместно нажитым имуществом супругов» из другого источника, а сведения о ценных бумагах были истребованы у АО «Драга», но не в полном объёме.

«Мусину Лидию Николаевну предупредить об ответственности, применяемой в порядке главы 11 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить документы по неуважительной причине, либо неизвещения суда о невозможности представить документы. Определение обжалованию не подлежит», — резюмировал судья.