Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Из правительства Камчатского края уходит очередной министр. Глава министерства земельных и имущественных отношений Ирина Богданова, проработавшая в этой должности немногим более года, уезжает на материк. Её предшественник, Борис Выборов, также покинул свой пост по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка

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По данным ИА Камчатка-Информ, Ирина Богданова оставляет должность добровольно, по собственному желанию — вместе со своей семьей она переезжает в другой регион РФ.

Ранее Богданова работала заместителем руководителя Агентства по управлению госимуществом Камчатки, потом заместителем министра земельных и имущественных отношений края.

Как сообщало ИА REGNUM, за полгода из камчатского правительства уволились сразу несколько ключевых министров: зампред правительства региона Владимир Галицын, курировавший рыбохозяйственный комплекс, зампред правительства Валерий Карпенко. В связи с громким коррупционным скандалом уволилась и ушла на пенсию министр здравоохранения Татьяна Лемешко. Следом за ней уволилась глава минстроя края Татьяна Митина. Накануне отопительного сезона — 2018 уволился министр ЖКХ и энергетики Владимир Тихонович. Сразу после принятия бюджета — 2019 уволился глава минфина Сергей Филатов.

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