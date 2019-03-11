Москва, 11 марта, 2019, 03:27 — ИА Регнум. Призыв президента Латвии Раймонда Вейониса о сплочении стран Евросоюза ради «сдерживания России» усугубляет раскол между европейскими странами и РФ вместо поиска точек соприкосновения. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT.

Флаг ЕС

Сенатор отметил с сожалением, что в Риге не понимают необходимость диалога с Москвой. Цеков согласился с Вейонисом в том, что странам ЕС нужно объединиться, но не для противодействия России, а для выстраивания с ней отношений.

«Потому что те трудности, которые у них возникали в последние годы, связаны как раз с русофобской политикой», — отметил Цеков.

Он добавил, что европейские страны идут на поводу у прибалтийских, а это оборачивается для них не только политическими проблемами, но и экономическими трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Латвии Раймонд Вейонис полагает, что Россия может напасть и захватить одну из стран ЕС при попустительстве остальных. В последнее время Москва ведет агрессивную политику для «достижения геополитических целей», заявил он в интервью Der Spiegel, однако каких именно, не уточнил.