Красноярск, 11 марта, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске близится к завершению. Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, 11 марта участники разыграют пять комплектов наград.

Krskstate.ru Хоккеистки

За медали поборются в горнолыжном спорте, фристайле, лыжных гонках и хоккее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всемирная зимняя Универсиада-2019 стартовала в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта. Всего участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. На подготовку и проведение Универсиады потрачено порядка 80 млрд рублей.

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