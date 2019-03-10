Петропавловск-Камчатский, 11 марта, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Банк России обратился в Арбитражный суд Камчатского края с иском о ликвидации ПАО «Камчаткомагропромбанк. Ранее у кредитного учреждения была отозвана лицензия. Руководство банка заподозрили в выводе активов и манипуляции данными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Заявление ЦБ РФ принято к производству.

ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года. Лицензия банка на осуществление банковских операций была отозвана ЦБ РФ с 31 января 2019 года. Также была аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. ЦБ РФ объяснил причину: руководство банка неоднократно нарушало федеральные законы РФ, действовало в ущерб интересам вкладчиков и кредиторов.

В «Камчаткомагропромбанке» хранили свои средства многие предприниматели региона, которые после отзыва лицензии столкнулись с невозможность получить деньги. В феврале 2019 года Агентство по страхованию вкладов сообщило, что вкладчикам банка возместят порядка миллиарда рублей.

Согласно реестру обязательства ПАО «Камчакомагропромбанка», за компенсацией имеют право обратиться около 5 тыс. вкладчиков, в том числе 267 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности на сумму 54 млн рублей, 256 вкладчиков — юридических лиц на сумму 103 млн рублей. Всего за страховыми возмещениями могут обратиться порядка 4 тыс. вкладчиков на сумму около 913 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января ЦБ РФ отозвал лицензию у ПАО «Камчаткомпромагробанк». Ещё одним громким банкротством на Дальнем Востоке стало банкротство якутского банка «Таатта». В октябре 2018 года Арбитражный суд Хабаровского края признал банкротом банк «Уссури».