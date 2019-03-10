Муниципальные «Нижегородские бани» избежали банкротства
Нижний Новгород, 11 марта, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Нижегородские бани», которое включает восемь бань, сохранило финансовую самостоятельность. Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговой службе во введении наблюдения за предприятием и прекратил производство по делу о банкротстве. Ответчик выплатил долг в полном объёме и основания для банкротства после этого пропали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, иск к «Нижегородским баням» был подан ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, сумма претензий превысила 1,65 млн рублей.
Муниципальное предприятие существует с 1992 года, обслуживая в том числе и льготные категории граждан с существенной скидкой на услуги, а дети до семи лет, малоимущие горожане, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут воспользоваться ими бесплатно. Компанией с весны 2018 года руководит Сергей Мольков, который с 1993 по 2007 год был совладельцем и директором товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «Станта».
Исковое заявление к производству было принято спустя месяц после подачи, так как имелись недочёты. В качестве временного управляющего предлагали члена саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет». Во введении наблюдения налоговой службе отказали, так как муниципальное предприятие выплатило задолженность.
«В судебном заседании представителя должника просили прекратить производство по делу, представлены квитанции об оплате задолженности. Представитель налогового органа подтвердил поступление денежных средств в счет погашения имевшейся задолженности, — отмечалось в определении суда. — Судом установлено, что по состоянию