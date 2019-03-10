Нижний Новгород, 11 марта, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Нижегородские бани», которое включает восемь бань, сохранило финансовую самостоятельность. Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговой службе во введении наблюдения за предприятием и прекратил производство по делу о банкротстве. Ответчик выплатил долг в полном объёме и основания для банкротства после этого пропали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В бане

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Напомним, иск к «Нижегородским баням» был подан ИФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, сумма претензий превысила 1,65 млн рублей.

Муниципальное предприятие существует с 1992 года, обслуживая в том числе и льготные категории граждан с существенной скидкой на услуги, а дети до семи лет, малоимущие горожане, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут воспользоваться ими бесплатно. Компанией с весны 2018 года руководит Сергей Мольков, который с 1993 по 2007 год был совладельцем и директором товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма «Станта».

Исковое заявление к производству было принято спустя месяц после подачи, так как имелись недочёты. В качестве временного управляющего предлагали члена саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет». Во введении наблюдения налоговой службе отказали, так как муниципальное предприятие выплатило задолженность.