Аддис-Абеба, 11 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Девятнадцать сотрудников ООН погибли при крушении лайнера Boeing 737 в Эфиопии. Об этом говорится в заявлении опубликованном на сайте международной организации по миграции (IOM).

sanjitbakshi Флаг ООН

«По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН», — заявил гендиректор IOM Антонио Виторино.

Катастрофа унесла жизни сотрудников различных подразделений ООН и аффилированных организаций. Это Всемирная продовольственная программа, Агентство ООН по делам беженцев, Международный союз электросвязи, Программа ООН по окружающей среде и Всемирный банк.

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В Эфиопии погибла и молодая сотрудница IOM, гражданка Германии Анн-Катрин Фейгл. Девушка должна была пройти обучение в Найроби.

Виторино выразил соболезнования родственникам погибших. Отмечается, что 11 марта флаги ООН будут приспущены в знак траура по жертвам авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии разбился самолет «Эфиопских авиалиний», следовавший из Аддис-Абебы в Кению. На борту Boeing 737 находились 157 человек, все они погибли.