Эстерсунд, Швеция, 11 марта, 2019, 02:42 — ИА Регнум. Российский биатлонист Евгений Гараничев, пробежавший лишний круг в гонке на чемпионате мира в Швеции, объяснил свою ошибку некорректной работой мишени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По словам спортсмена, мишень после его выстрелов закрывалась очень долго, поэтому он решил, что допустил два промаха. О своей оплошности биатлонист узнал только после финиша.

«Обидно, конечно. Уходил бы в группе с французами и боролся бы за третье место», — признался Гараничев.

Биатлонист добавил, что намерен работать дальше, несмотря ни на что. Он отметил, что рад за украинского спортсмена Дмитрия Пидручного, который победил в гонке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта на чемпионате мира в шведском Эстерсунде Евгений Гараничев пробежал два штрафных круга вместо одного после заключительной стрельбы в гонке преследования. В результате шансов попасть в тройку лидеров у спорстмена не осталось, он финишировал лишь девятым.

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