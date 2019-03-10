Эстерсунд, Швеция, 11 марта, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Биатлонист Евгений Гараничев пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира в городе Эстерсунд в Швеции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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У 31-летнего спортсмена был один промах, ему полагалось пробежать один штрафной круг. Вместо этого биатлонист отправился на лишний круг и пробежал еще 150 м.

В результате Гараничев, который вполне мог занять третье место, пришел к финишу девятым. Победителем в пасьюте стал украинец Дмитрий Пидручный.Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Гараничев опоздал и не вышел на старт гонки преследования, проходившей в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. Спортивный комментатор Дмитий Губерниев назвал произошедшее вопиющим случаем.

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