Москва, 11 марта, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении матери пятилетней девочки, брошенной в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Уголовное дело

Истощенного ребенка с отсутствием социальных навыков нашли в доме на Ленинградском шоссе. В кожу на шее девочки вросло украшение. По словам соседей, мать ребенка отсутствовала несколько дней.

Девочка помещена в реанимацию. Её мать задержана, следователи допрашивают женщину и устанавливают подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительнице Кирова предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По версии следствия, женщина умышленно оставила трехлетнюю дочь запертой в квартире без воды и пищи. Девочка умерла от голода и обезвоживания через несколько дней.

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