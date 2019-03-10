Москва, 11 марта, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Подробности случившегося с пятилетней девочкой, которую мать держала взаперти в квартире в Москве, выясняет уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова. Сообщение об этом опубликовано на странице Института уполномоченных по правам ребенка в соцсети Facebook.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«Уполномоченный по правам ребёнка выясняет обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Ребенок остается в больнице. Врачи оказывают девочке необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта из квартиры жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве вызволили истощенную пятилетнюю «девочку-маугли». Ребенка поместили в реанимацию, мать девочки задержали.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович рассказал, что ранее проблемная семья в поле зрения социальных служб не попадала.