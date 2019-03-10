Москва, 11 марта, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Семья пятилетней девочки, которую нашли в Москве в запертой квартире, не попадала в поле зрения социальных служб. Об этом рассказал столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович в эфире телеканала «Россия-24».

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По его словам, необходимо разобраться в том, поступали ли сигналы о проблемной семье, и если нет — почему так произошло. Речь идет не об отдельном доме, а квартире. Соседи должны были знать о происходящем, а соответствующие структуры и службы — гораздо раньше отреагировать.

За состоянием здоровья ребенка будут следить врачи. Ситуацию с социальными навыками девочки возьмет под контроль институт уполномоченных по правам ребенка, добавил Бунимович.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве была обнаружена пятилетняя девочка с признаками истощения и отсутствием соцаильных навыков. Мать оставляла «ребенка-маугли» на несколько дней. Женщину задержала полиция, девочка помещена в больницу.

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