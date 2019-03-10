Ульяновск, 11 марта, 2019, 00:52 — ИА Регнум. Власти Ульяновской области зафиксировали вспышку кори. Диагноз подтвержден у 11 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Mil.ru В больнице

По состоянию на 10 марта, острое инфекционное заболевание поразило 11 жителей Николаевского района. Среди них трое детей, четверо заболевших — медицинские работники.

Все заболевшие корью госпитализированы в медучреждения региона. Их состояние — удовлетворительное с положительной динамикой. Уточняется, что первые больные появились 5 марта — это были двое жителей Николаевского района, работающие вахтовым методом в Москве.

Вспышка инфекции в районе устраняется. Обследуются и проходят вакцинацию те, кто контактировал с больными. Более 600 человек уже привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два случая заболеваемости корью были зафиксированы в Ростовской области. В Крыму за два первых месяца 2019 года подтвердились 36 случаев заболевания.

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