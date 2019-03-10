Аддис-Абеба, 11 марта, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Разбившийся в Эфиопии пассажирский самолет был той же модели, что и лайнер, потерпевший крушение в Яванском море в октябре 2018 года. Между двумя авиакатастрофами Boeing 737 MАХ 8 прошло немногим более четырех месяцев.

pjs2005 Самолёт Boeing 737 MAX 8

Вертикальная скорость лайнера «Эфиопских авиалиний» после взлета была нестабильной. Самолет набрал высоту чуть более 2,6 км и летел со скоростью около 700 км/ч перед трагедией, говорится в сообщении сервиса Flightradar24 в Twitter.

Глава компании-перевозчика Теволд Гебремариам заявил на пресс-конференции, что пилот запросил разрешение на посадку вскоре после взлета. Он сообщил о проблемах на борту и хотел вернуться в аэропорт вылета.

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Напомним, что катастрофа Boeing 737 в Индонезии 29 октября 2018 года унесла жизни 181 человека. Борт JT-610 исчез с экранов радаров через 13 минут после взлета. Экипаж, как и в случае с крушением лайнера в Эфиопии, хотел вернуться в аэропорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737, вылетевший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту находились 157 человек — граждане более чем 30 стран, все они погибли. В их числе были трое российских туристов.