Париж, 10 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. МИД Франции выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Траурные свечи

«Мы узнали о катастрофе… — отметили в ведомстве. — Франция выражает искренние соболезнования семьям и родственникам жертв этой трагедии».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии рухнул следовавший из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате инцидента погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

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