Каракас, 10 марта, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой Венесуэлы, намерен призвать Национальную ассамблею ввести на территории страны режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом, как передает El Nacional, сообщил сам оппозиционер.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

«Я собираюсь просить Национальную ассамблею объявить режим чрезвычайного положения», — сказал Гуаидо, напомнив жителям страны о своих «правах».

Как сообщало ИА REGNUM, перебои с электроснабжением в 20 штатах Венесуэлы возникли из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС 7 марта. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм».

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