Химки, Московская область, 10 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своем поле уступило столичному «Спартаку» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 0:1.

Arena-khimki.ru Стадион «Арена-Химки»

Героем встречи в составе гостей стал защитник Георгий Джикия, который забил единственный мяч на 16-й минуте.

После девятнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Московское «Динамо», набравшие 23 балла, находятся на десятой позиции.

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