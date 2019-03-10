Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. 11 марта в Эфиопии объявлено днём траура. Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра страны Абия Ахмеда на странице в соцсети Twitter.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Палата народных представителей объявила 11 марта национальным днем траура по гражданам всех стран, погибших в трагической катастрофе», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 марта недалеко от города Дебре-Зейт в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби. На борту воздушного судна находились 157 человек. Никто не выжил.

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