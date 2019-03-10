Павловск, Санкт-Петербург, 10 марта, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Большие народные гуляния состоялись 10 марта в Павловском парке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На них съехались тысячи петербуржцев и туристов, приехавших в Северную столицу.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Павловском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Куклы «Масленица»

Дарья Драй ИА REGNUM Тройка лошадей

Огромный императорский парк легко смог вместить всех желающих, хотя непосредственно в месте проведения масленичной ярмарки весь день было многолюдно почти как на Невском. Основную массу гуляющих составляли молодые семьи с детьми. Но было много и пожилых людей, которые совмещали праздник с прогулкой или скандинавской ходьбой.

Дарья Драй ИА REGNUM Скоморох

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка с куклами «Масленица»

Дарья Драй ИА REGNUM Куклы «Масленица»

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичный городок в Павловском парке

На Площади гуляний Павловского парка был развернут масленичный городок. Из снега, которого пока еще очень много, были сооружены большая снежная горка, снежные крепости, сказочная печка и фигуры героев сказок.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичный городок в Павловском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Бродячий пес

Дарья Драй ИА REGNUM Блины и чай

Дарья Драй ИА REGNUM Гости масленица

На открытых площадках и на главной сцене праздника проходили различные состязания и конкурсы, как для детей, так и для взрослых, или даже для всей семьи сразу. Так, всеобщий восторг вызвал мужчина, который смог перепрыгнуть через скакалку 60 раз!

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гуляния

Здесь же можно было попробовать свои силы в различных состязаниях, свойственных масленичным гуляниям. Например, в боях мешками, распиливании брёвен, перетягивание каната, метании валенка. Дети и взрослые набирали баллы в шуточных соревнованиях, которые затем можно было «конвертировать» в угощения и призы.

Дарья Драй ИА REGNUM Масленичные гуляния

Дарья Драй ИА REGNUM Конь

Привлекали людей и традиционные зимние забавы Павловского парка, такие как катание на лошадях, пони, ослике и верблюде, а также на русских санях и даже тройках, в которые впряжены сани. Детей и взрослых радовал большой масленичный поезд, который курсировал по всему парку.

Дарья Драй ИА REGNUM Конная упряжка

Дарья Драй ИА REGNUM Конь в упряжке

Дарья Драй ИА REGNUM Приготовление блинов

Дарья Драй ИА REGNUM Приготовление блинов

Нагуляв аппетит на свежем воздухе, можно было подкрепиться блинами, шашлыком, пирогами, выпить сбитень, глинтвейн или кофе. На ярмарке продавались товары народных промыслов — керамика, плетёные корзинки и короба, куклы и многие другие вещи и украшения. Также можно было купить, мёд, орехи, грибы, выпечку.

Дарья Драй ИА REGNUM Блины для гостей праздника

Дарья Драй ИА REGNUM Блины

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа сувенирной продукции

Дарья Драй ИА REGNUM Самовар

Дарья Драй ИА REGNUM Куклы «Масленица»

На мастер-классах можно было самому сделать куклу-масленичку, потренироваться в рукоделии или мужских ремесленных умениях. Гостей праздника развлекали самодеятельные и профессиональные артисты, музыканты и скоморохи. Весь день в парке звучала русская народная музыка и песни — то, что почти никогда не услышишь по радио или на ТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Масленица» в Павловском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Витязь

В течение дня состоялось шоу «Парад Маслениц» и конкурс-выставка авторских обрядовых кукол. Самые интересные работы были определены экспертным жюри и народным голосованием.

Дарья Драй ИА REGNUM Огненное шоу

Дарья Драй ИА REGNUM Поджигание чучел

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Масленица» в Павловском парке

Дарья Драй ИА REGNUM «Масленица» в Павловском парке

Как и положено в этот день, Масленица в Павловском парке завершилась огненным шоу «Прощай зимушка-зима!». В знак прощания с изрядно надоевшей петербуржцам зимой состоялось сжигание четырехметрового соломенного чучела, а рядом был разожжен большой праздничный костер, в котором за компанию сгорели самодельные куклы-масленички.

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Масленица в Павловском парке

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела Масленицы

Дарья Драй ИА REGNUM Сжигание чучела Масленицы