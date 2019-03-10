Москва, 10 марта, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Мать 5-летней девочки, которую с признаками истощения обнаружили в запертой квартире в Москве, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Мвд.рф Полиция

«Мать ребенка задержана в соответствии со ст. 91 УПК Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Следователи допрашивают женщину».

По данным следствия, ребенок с признаками анорексии, на шее которого было вросшее в кожу украшение, был обнаружен в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе. Девочку, предварительно с отсутствием социальных навыков, экстренно госпитализировали в местную больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство).

Читайте также: Пятилетнего ребёнка спасли из запертой квартиры на севере Москвы