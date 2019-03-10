Анкара, 10 марта, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом 10 марта сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По данным военного ведомства, «воздушная операция» проводилась в районах Авашин-Басьян.

«Уничтожены огневые позиции, склады с оружием и убежища боевиков», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией РПК, представители которой на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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