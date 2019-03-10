Киев, 10 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Сообщения с жалобами или критикой присылают мэру Киева Виталию Кличко каждый день. Об этом он сам заявил в программе «Мага» в эфире «112 Украина».

Gov.ua Виталий Кличко

По его словам, любая критика, которая звучит от жителей столицы, является «подсказкой» для дальнейшей работы.

«Я благодарен тем людям, которые критикуют, если это объективная критика по городу Киеву, — сказал Кличко. — … Я все читаю и мгновенно реагирую».

Напомним, 22 февраля мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne похвастался «ростом смертности» в больницах украинской столицы.

По его словам, «если раньше погибал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то теперь только каждый второй».

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