Пекин, 10 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Центральное телевидение Китая показало 6 марта новый вариант турбовинтового самолета Y-9 и назвало его самолетом для специальной миссии.

Mil.ru Shaanxi Y-9

Y-9 представляет собой средний тактический транспортный самолет, который имеет максимальную дальность полета четыре тысячи километров. Ранее на его основе были созданы самолет раннего предупреждения, самолет-разведчик и самолет для борьбы с подводными лодками.

По мнению китайских военных экспертов, новый вариант самолета Y-9 будет использоваться для сбора разведданных в районах, прилегающих к Южно-Китайскому и Восточно-Китайскому морям. Наличие достоверной разведывательной информации даст НОАК серьезные преимущества в потенциальном конфликте.

Он также сможет применяться для контроля радиосвязи противника и перехвата сигналов его РЛС. Кроме того, данный самолет будет подавлять своими средствами РЭБ комплексы ПВО и другие системы противника. Это позволит серьезно поддержать действия вооруженных сил Китая.

Новый самолет предназначен для замены более старого китайского самолета радиоэлектронной борьбы GX-4. Основой для GX-4 послужил транспортный самолет Y-8. Транспортный самолет Y-9 имеет большую длительность полета и несет большую полезную нагрузку. Военные наблюдатели уже дали этому новому самолету название GX-11.