Вашингтон, 10 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. 8 марта 2019 года эсминец ВМС США с ракетным вооружением Zumwalt (DDG 1000) вышел в свой первый поход для оперативного развертывания в море. Из Сан-Диего эсминец направился на канадскую военно-морскую базу Эскуаймолт. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Navy.mil USS Zumwalt

Самый большой упор в разработке данного боевого корабля сделан на снижение радиолокационной заметности. DDG 1000 имеет форму корпуса, которая наклоняется внутрь сверху ватерлинии. Это значительно уменьшает поперечное сечение для радара, так как такой наклон возвращает гораздо менее определенное радиолокационное изображение, а не более жесткую форму корпуса: радиоволны отражаются в сторону неба, а не повторно отражаются от поверхности воды.

Надстройка корабля имеет пирамидальную форму. Орудия прикрыты стелс-кожухами. Отсутствуют мачты, другие радиоконтрастные механизмы и оборудование на верхней палубе. Нос-волнорез дает возможность прятаться от вражеских РЛС среди гребней волн. Отделка корпуса выполнена ферромагнитными красками и радиопоглощающими покрытиями.

В носовой части эсминца установлены две одноствольные 155-мм автоматизированные артиллерийские установки Advanced Gun System, которые могут вести огонь управляемыми боеприпасами.

В кормовой части корабля установлены две одноствольные 57-мм скорострельные артиллерийские установки. Они предназначены для ПВО в ближней зоне, а также для применения в морском бою против катеров и других подобных средств противника на дальности до 18 километров.

Вдоль бортов размещены двадцать четырехзарядных модулей PVLS для вертикального запуска зенитных, противолодочных и тактических крылатых ракет. На корабле также установлены два трехтрубных торпедных аппарата калибра 324 мм для стрельбы противолодочными торпедами.

Стоимость первого эсминца Zumwalt DDG 1000 составляет 4,4 млрд долларов США. Стоимость каждого из двух последующих эсминцев данного класса удалось снизить до 4 млрд долларов. Всего построено три таких корабля.

Таким образом, стоимость трех эсминцев данного класса сопоставима со стоимостью атомного авианосца. ИА REGNUM недавно сообщало, что ВМС США заказали два авианосца класса «Джеральд Форд» по 11−12 млрд долларов каждый.

Есть еще цифры, которые говорят не в пользу эсминцев класса Zumwalt. По некоторым данным, содержание одного корабля в течение жизненного цикла обойдется примерно еще в 4 млрд долларов. Кроме того, стоимость первого эсминца с учетом стоимости его разработки составляет 7 млрд долларов. Таким образом, выходим на 27 млрд долларов за три эсминца в течение всего их жизненного цикла.