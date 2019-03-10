Звериноголовское, Курганская область, 10 марта, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Чиновники оторваны от народа и не знают, какую заработную плату в реальности получают учителя и врачи в их регионах. Чтобы в Зауралье сельский учитель получал 25 тыс. рублей, он должен работать в школе круглосуточно, сообщил корреспонденту ИА REGNUM учитель истории Звериноголовской средней школы Курганской области Владимир Кочеулов, комментируя заявление руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По мнению чувашского чиновника, «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

«Я скажу по нашей Звериноголовской школе. Некоторые учителя берут нагрузку 36−40 часов, чтобы получить «достойную» зарплату. По сельским меркам это 25−27 тысяч рублей. Педагоги вынуждены находиться в школе с 8:00 и до 17:00 часов, чтобы затем, придя домой, ещё проверить большое количество тетрадей и подготовиться к новому рабочему дню, приготовить ужин и так далее. Получается так, что учитель работает ещё и дома до 23:00—24:00 . На семью, детей времени нет. Для чего «трудолюбивые учителя» берут большую нагрузку? Для того, чтобы как-то сводить концы с концами. У всех кредиты, дети, которые учатся в школе или в вузах. Им и их детям тоже хочется кушать и необходимо прилично одеваться», — окунает в мир реальности учитель истории из зауральской средней школы.

Чтобы чиновник имел моральное право говорить про «нерадивых учителей», он, соответственно, должен дневать и ночевать в администрации, чтобы на собственной шкуре ощутить учительские будни, отмечает педагог. Пока власть предержащие работают от звонка до звонка с перерывами на обед и получают зарплаты в разы больше учительских, мы будем наблюдать небожителей на трибунах, считает курганский учитель. Но многочасовые рабочие дни — это палка о двух концах. Чем больше нагрузка учителя, тем сильнее страдает качество образовательного процесса. Тем быстрее у педагога наступает профессиональное выгорание и его начинают преследовать болезни, поясняет Владимир Кочеулов.

«У меня нагрузка 22 часа в неделю, которую я считаю немаленькой, а по словам чиновника я, выходит, плохо работаю и поэтому получаю зарплату на руки 16−17 тыс. рублей. Вся проблема в том, что среднестатистическая зарплата и реальная сильно отличаются друг от друга. Хочется пожелать чиновникам, чтобы они были ближе к народу, больше уделяли внимание работникам бюджетной сферы, в частности повышению заработной платы педагогам и врачам. И чтобы те получали достойную заработную плату, не находясь круглые сутки на рабочем месте», — резюмировал учитель истории из курганской глубинки Владимир Кочеулов.

Отметим, что средняя заработная плата учителя общеобразовательной школы в Курганской области в феврале 2019 года — 25 797 рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Звериноголовском районе педагоги, достигшие среднестатистического потолка, не получают стимулирующих выплат.

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По словам руководителя районного управления образования Камилы Жимбаевой, есть учителя, зарплата которых не достигает среднего показателя, а на «стимул» в фонде оплаты труда есть лишь 70 тыс. рублей на 10 образовательных учреждений района.