Калуга, 10 марта, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Творческий конкурс «Мисс ЭТНО» состоялся сегодня, 10 марта, на сцене Областного молодёжного центра в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, цель конкурса красавиц показать самобытность народов, проживающих на территории Калужской области. Мероприятие даёт возможность познакомиться с культурой, искусством и традициями народов.

ГБУ КО «Областной молодёжный центр» Творческий конкурс «Мисс ЭТНО»

На сцене в творческих поединках встретились прекрасные представительницы Армении, Грузии, Дагестана, Израиля, Китая, Латвии, Узбекистана, Украины. Впервые в конкурсе приняла участие уроженка Мадагаскара. Одна из девушек представила национальную русскую культуру.

Каждой из участниц предстояло: дефиле в национальном костюме, самопрезентация «Мир моих увлечений», где девушки рассказали о своих достижениях, увлечениях и мечтах. Конкурсантки показали концертный номер, в котором девушки спели песню на родном языке и исполнили национальные танцы. Также, специально для конкурса девушки приготовили национальное блюдо.

Таланты красавиц оценивало жюри в состав которого вошли культурологи, вокалисты, музыканты, хореографы региона, а также, представителям министерства регионального образования и науки, Областного молодежного центра.

Победительницами творческого конкурса стали: Валерия Кривова, представившая русскую национальную культуру и Карина Игнатян от Калужского национального объединения «Союз армян России».

По итогам конкурса, все участницы были удостоены дипломов, памятных подарков, призов, а также получили титулы конкурса.

Напомним, творческий конкурс «Мисс ЭТНО» состоялся в калужском регионе уже в шестой раз. Итоги калужского конкурса публикуются на сайтах и в информационных телевизионных выпусках Дагестана, Чеченской республики, а также Армении и Грузии.