Лондон, 10 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. 10 марта между коллективами «Ливерпуль» и «Бернли» на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 30-го тура АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «мерсисайдцев».

Robert Cutts Стадион «Энфилд»

В дебюте матча 28-летний опорный полузащитник Эшли Вествуд открыл счет — 0:1. Через 13 минут Роберто Фирмино вернул хозяев в игру — 1:1. На 29-й минуте Садио Мане впервые вывел «Ливерпуль» вперед — 2:1. На экваторе второй половины Фирмино оформил дубль — 3:1. В конце матча Йоханн Гудмундссон и Мане установили окончательный счет — 4:2.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Бернли»)

Удары 24/4

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 4/7

Поданные угловые 7/3

«Ливерпуль» набрал 73 очка и сократил отставание от первого места. «Бернли» с 30-ю баллами занял 17-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Лаллана, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Хендрик, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Желтые карточки: Бекер — 7, Фабиньо — 71.

Голы: Вествуд 6 — 0:1, Фирмино 19 — 1:1, Мане 29 — 2:1, Фирмино 67 — 3:1, Гудмундссон 90 — 3:2, Мане 90+1 — 4:2.