Грозный, 10 марта, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал задержание сотрудника посольства США в московском аэропорту «Шереметьево», в багаже которого обнаружили мину без взрывчатого вещества.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения, — написал Кадыров. — Это общеизвестная истина!»

По словам главы Чечни, гражданин США, пытавшийся пронести мину в Шереметьево, вероятно, планировал проверить систему безопасности воздушной гавани.

Кадыров выразил уверенность, что не останется без ответа вопрос о цели этой провокации.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудник посольства США в Москве пытался провезти мину без взрывчатого вещества в аэропорт «Шереметьево» 9 марта. Снаряд со взрывателем был изъят у дипломата, а сам он, пользуясь неприкосновенностью, вылетел в Нью-Йорк.

Читайте также: МИД РФ: Дипломат США пытался провезти мину в «Шереметьево»

А также: МИД РФ назвал попытку дипломата США провезти мину провокацией