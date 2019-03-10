Кадыров отреагировал на инцидент с дипломатом США в «Шереметьево»
Грозный, 10 марта, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал задержание сотрудника посольства США в московском аэропорту «Шереметьево», в багаже которого обнаружили мину без взрывчатого вещества.
«Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения, — написал Кадыров. — Это общеизвестная истина!»
По словам главы Чечни, гражданин США, пытавшийся пронести мину в Шереметьево, вероятно, планировал проверить систему безопасности воздушной гавани.
Кадыров выразил уверенность, что не останется без ответа вопрос о цели этой провокации.
Как передавало ИА REGNUM, сотрудник посольства США в Москве пытался провезти мину без взрывчатого вещества в аэропорт «Шереметьево» 9 марта. Снаряд со взрывателем был изъят у дипломата, а сам он, пользуясь неприкосновенностью, вылетел в Нью-Йорк.
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