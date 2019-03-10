Мадрид, 10 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. 10 марта между коллективами «Сельта» и «Бетис» на стадионе «Балаидос» был разыгран матч 27-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой команды из Севильи.

Jsmq Стадион «Балаидос»

Единственный мяч на 80-й минуте забил арендованный из «ПСЖ» Хесе Родригес — 0:1.

Статистика матча («Сельта"/"Бетис»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот ¼

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 17/16

Поданные угловые 4/4

«Бетис» набрал 39 очков и временно поднялся на 6-ю строчку. «Сельта» с 25-ю баллами заняла 17-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Сельта»: Рубен, Мальо, Костас, Араухо, Жунка, Йокуслу, Лоботка, Буфаль, Мендес, Будебуз, Гомес.

«Бетис»: Лопес, Герреро, Бартра, Сидней, Манди, Хоакин, Каналес, Карвалью, Гуардадо, Ло Чельсо, Хесе.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Желтые карточки: Йокуслу — 64, Гомес — 76, Мальо — 90.

Голы: Хесе 80 — 0:1.