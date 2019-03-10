Ростов-на-Дону, 10 марта, 2019, 17:36 — ИА Регнум. 10 марта между коллективами «Ростов» и «Арсенал» на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Kremlin.ru Стадион «Ростов Арена»

Статистика матча («Ростов"/"Арсенал»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 16/15

Поданные угловые 2/4

«Ростов» набрал 26 очков и укрепился на 7-й позиции. «Арсенал» с 24-мя баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Паршивлюк, Еременко, Зуев, Чернов, Гацкан, Попов, Сигурдарсон.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Горбатенко, Костадинов, Ожегович.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Желтые карточки: Сигурдарсон — 21, Бакаев — 66, Еременко — 83, Новосельцев — 90.