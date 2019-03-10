Сочи, Краснодарский край, 10 марта, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Ожидается резкое ухудшение погоды вечером 10 марта. Метеорологи предупреждают об усилении ветра до 12 метров в секунду, местами будут наблюдаться отдельные порывы до 17 метров в секунду.

Ухудшение погоды сохранится до 18:00 часов 11 марта.

При этом администрация города Сочи напоминает об экстренном предупреждении о повышенной лавиноопасности в горах на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Данное предупреждение будет действовать на территории Краснодарского края до 13 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снежном шторме в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На дорогах региона из-за ухудшения метеоусловий произошли несколько массовых ДТП, а аэропорт «Пулково» был вынужден временно прервать свою работу.