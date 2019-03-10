Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Три гражданина Российской Федерации находились на борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщило посольство Российской Федерации в Эфиопии, ссылаясь на данные авиакомпании.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

«На борту её (авиакомпании Ethiopian Airlines) авиалайнера #ET302… находились трое граждан России: Екатерина Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби. В результате инцидента, произошедшего недалеко от города Дебре-Зейт, погибли 157 человек.

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