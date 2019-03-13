Вашингтон, 13 марта, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Заявление о необходимости создания «европейской гвардии» сделал немецкий политик Манфред Вебер, кандидат от влиятельной Европейской народной партии на пост нового президента Еврокомиссии. В чём важность его предложения и почему его реализация способна поставить под вопрос нынешний политический способ существования Восточной Европы как американского плацдарма, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вебер считает необходимым создание не абстрактной военизированной структуры, но системы европейской безопасности, обладающей всеми признаками мощной военной организации. В числе прочего европейская гвардия должны обладать системой кибербезопасности, перспективными беспилотниками и истребителями новых поколений, а также собственной военной академией по типу Вест-Пойнта в США. Европейская гвардия должна стать прообразом европейской армии, которая, в свою очередь, должна появиться к 2030 году — по мысли Вебера. Европейские государства — и это особенно подчеркнул Вебер — по оборонным расходам находятся на втором месте в мире, но их оборонный потенциал значительно ниже их бюджетных возможностей.

Это выступление можно считать откликом, в том числе, и на планы Вашингтона заставить платить европейцев за американские «оборонительные услуги» по новой формуле. И хотя официально эти планы еще не прозвучали, но слухи о формуле «цена плюс 50» (процентов) могут означать для некоторых из стран ЕС увеличение оборонных расходов в 5−6 раз. Такие слухи, разумеется, работают на сторонников создания европейской армии. Но что будет со структурами старого НАТО и куда податься тем, кто считает себя, подобно Польше, верными оруженосцами США? Не будет ли означать создание европейской армии расслоения НАТО на две неравные доли, часть из которых останется в распоряжении США?

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