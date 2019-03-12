Санкт-Петербург, 13 марта, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Объявлена дата старта строительства нового перегрузочного комплекса в порту Усть-Луга — 1 июня 2019 года, об этом заявил гендиректор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» Алексей Жарков. Сам комплекс, как запланировано, начнет свою деятельность в 2024 году.

Port-ustluga.ru Порт «Усть-Луга»

В состав расположенного в Ленинградской области комплекса войдут терминалы для перевалки генеральных и навалочных экспортных и импортных грузов, а общий проектный объем перевалки грузов ко времени строительства всех объектов комплекса составит порядка 25 млн тонн грузов ежегодно, при суммарном объеме инвестиций в 45 млрд рублей. Но откуда возьмутся эти 25 млн тонн грузов?

Согласно плану — из портов Прибалтики, где проходит перевалка российских грузов, а также транзита из других стран, вероятно, способного проходить через Россию (например, зерна). На то, чтобы оттянуть на себя грузы из прибалтийских стран, нацелен также, согласно идее авторов проекта и чиновников, логистический комплекс в Приморске, чья мощность будет доходить до 70 млн тонн ежегодно.

Что еще происходит в транзитно-транспортной отрасли России и ее соседей, читайте в обзоре: Порты: «раскачка» Севморпути и обход России в Закавказье

Также читайте другие статьи Анны Мейзер.