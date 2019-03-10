Житель Калужской области подозревается в реализации наркотических средств
Калуга, 10 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. 25-летний уроженец поселка Полотняный завод Дзержинского района Калужской области подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере на территории Калуги. Об этом 10 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Светлана Кострякова.
Она отметила, что по версии следствия, обвиняемый вступил в организованную преступную группу и получал от руководителя группы, который с ним общался дистанционно, указания о приобретении через «закладки» на территории Калуги крупных партий наркотика, перевозил и помещал их в «тайники».
По ее словам, затем молодой человек сообщал руководителю организованной группы о местонахождении наркотиков с помощью приложения в сети интернет за денежное вознаграждение. По каждому эпизоду преступной деятельности, наркотическое средство было обнаружено сотрудниками полиции и изъято из незаконного оборота. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура города считает, что вина мужчины подтверждается собранными по делу доказательствами и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
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