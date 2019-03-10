Калуга, 10 марта, 2019, 16:54 — ИА Регнум. 25-летний уроженец поселка Полотняный завод Дзержинского района Калужской области подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере на территории Калуги. Об этом 10 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Светлана Кострякова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Она отметила, что по версии следствия, обвиняемый вступил в организованную преступную группу и получал от руководителя группы, который с ним общался дистанционно, указания о приобретении через «закладки» на территории Калуги крупных партий наркотика, перевозил и помещал их в «тайники».

По ее словам, затем молодой человек сообщал руководителю организованной группы о местонахождении наркотиков с помощью приложения в сети интернет за денежное вознаграждение. По каждому эпизоду преступной деятельности, наркотическое средство было обнаружено сотрудниками полиции и изъято из незаконного оборота. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура города считает, что вина мужчины подтверждается собранными по делу доказательствами и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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